Seçim sonuçlarını beğenmeyen ABD'den Nikaragua'ya yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Joseph Biden dün Nikaragua'ya karşı yeni yaptırımlar getirdi. Solcu Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın kazanması nedeniyle seçim sonuçlarını "hileli" ilan eden Washington Nikaragua kamu görevlilerinin ABD'ye girmesini yasakladı.

Biden'ın seyahat yasağı sadece seçilen kamu görevlilerini değil, güvenlik güçleri üyeleri, yargıçları, belediye başkanları ve sözde "demokrasiyi baltalayan" şahısları kapsayacak. Yasak Ortega ve eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'yu da kapsıyor.

Biden kararnamede, "Ortega hükümetinin ve onu destekleyenlerin baskıcı ve taciz edici eylemleri ABD'yi harekete geçmeye zorluyor" dedi.

Öte yandan ABD Maliye Bakanlığı da Ortega ve Murillo çiftinin yanı sıra 9 hükümet yetkilisine yaptırım kararını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu adımın sözde "Nikaragualılar için demokrasiyi desteklemek için" yapıldığını öne sürdü.

7 Kasım günü düzenlenen seçimlerde iktidarı boyunca kamucu ve anti-emperyalist politikalar isleyen FSLN, yüzde 70'in üzerinde oyla bir kere daha seçilmişti.