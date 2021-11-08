ABD'nin tehditlerine karşın Nikaragua'da Sandinistler'den seçim zaferi

Nikaragua'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin galibi Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) oldu.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega şimdiye kadar sayılan oyların yaklaşık yüzde 75'ini alarak 4. dönem devlet başkanlığını garantiledi.

ABD ve AB'nin seçimin meşruluğuna gölge düşürme girişimlerine ve aylar öncesinden seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamalarına karşın dün Orta Amerika ülkesindeki seçimler barışçıl bir atmosferde yapıldı.

Seçimlerin ilk sonuçlarına göre Sandinist Devrimin lideri Daniel Ortega devlet başkanlığına ve eşi Rosario Murillo devlet başkan yardımcılığı görevine devam edecek.

Onlarca ülkeden yüzlerce uluslararası gözlemcinin katıldığı seçimlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden "Bugün düzenlenen ne özgür ne de adil olan pantomim bir seçimdi ve daha kesin olan demokratik değildi" ifadesini kullandı.

Seçimler öncesinde Nikaragua'ya yönelik daha fazla yaptırım tehdidinde bulunan Biden bu tehditlerini yineledi ve "Ortega-Murillo hükümetine" karşı tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD ve AB seçimler öncesinde Ortega'nın ailesine ve müttefiklerine karşı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.