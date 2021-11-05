Nikaragua seçime gidiyor: Sonuçların ABD'yi üzeceği şimdiden kesinleşti

Nikaragualılar son seçim öncesi anketlerine göre ezici bir şekilde FSLN'yi destekliyor.

M&R Consulting tarafından yürütülen ve Çarşamba günü açıklanan son seçim öncesi anketine göre, Nikaragualıların yüzde 75,4'ü Pazar günkü seçimlerde Sandinista Cephesi'ne oy verecek.

Öte yandan anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 87'sinin Sandinistlerin kazanmasına kesin gözüyle baktlığı belirtildi.

ABD'yse, Nikaragua'daki halkçı iktidarı hedef almaya devam ediyor. ABD hükümeti seçimleri daha başlamadan gayri meşru ilan etmekte gecikmedi.

Yaptırım hazırlığı

Dün ABD'li milletvekilleri, Nikaragua’daki halkçı iktidarı hedef alacak olan daha fazla yaptırım ve farklı cezai tedbirler çağrısında bulunan yasayı onayladı. ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun kararlarını takiben Nikaragua Hükümetini ve halkını hedef alacak saldırgan politikalar 46. ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını bekliyor.

Reuters, ABD Başkanı Joe Biden'ın "yaptırımları artırmaya hazırlandığını" yazdı.

ABD’li milletvekillerinin onayladığı tasarı, Orta Amerika ülkesini yaptırımların uygulanmasının yanı sıra bu alanda "AB ve Kanada’yla koordinasyonunun artırılmasını" öngörüyor.

ABD güdümlü 'muhalefet' boykot çağrısında bulundu

ABD merkezli "Nikaragua'lı muhalifler"se dün düzenledikleri açıklamada ülkedeki seçimleri "Daniel Ortega'nın iktidarda kalmak için bir hilesi" olarak nitelendirirken, boykot çağrısında bulundular.

Komşu Kosta Rika'da düzenlenen açıklamayı "sürgündeki" Rommel Melendez okudu. Melendez, "2018'de aynı cesaret ve kararlılıkla 7 Kasım'da sokakları boşaltmaya çağırıyoruz, bu sefer evde kalın ve diktatörlüğü toptan reddettiğimizin bir işareti olarak oy kullanmayın" dedi.

2018'de, ülkede ABD güdümlü düzenlenen faşist karakterli ayaklanma girişimi ve darbe denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

1979'da ABD destekli Somoza diktatörlüğünün devren FSLN, daha sonra ABD'nin ülkede yürüttüğü kanlı savaş sonucu iktidardan düşmüş, ancak 2006'daki seçimlerde tekrar iktidara gelmişti.