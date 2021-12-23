Nijerya'da raf ömrü dolmuş 1 milyondan fazla Covid-19 aşısı imha edildi

Nijerya hükümeti, raf ömrünün dolan 1 milyondan fazla Covid-19 aşısını imha etti.

Dış Haberler

Nijerya hükümetinin raf ömrünün dolduğu tespit edilen 1 milyondan fazla Covid-19 aşısını imha ettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Öncelikli Sağlık Hizmetleri Gelişimi Kurumu (NHPHDCA) Direktörü Faisal Shuaib, "Ülke genelinde  1 milyon 66 bin 214 doz AstraZeneca aşısını ortadan kaldırdık" açıklamasında bulundu.

Shuaib, "Birkaç ay önce aldığımız bu aşıların kısa ömürlü olduğunu biliyorduk, ancak Covid-19 tedariğinin kıt olduğu bir dönemden geçiyorduk" dedi.

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, aşı şirket ve kurumları tarafından bağışlanan aşıların kısa ömrünün kalmış olduğunu ve bu aşıların dağıtımını sağlamak için sınırlı bir zamana sahip olduklarını söyledi.

Haber

Belçika’da aşı karşıtlarının yerine 8 kez Covid-19 aşısı olan adam tutuklandı