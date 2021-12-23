Belçika’da aşı karşıtlarının yerine 8 kez Covid-19 aşısı olan adam tutuklandı

Belçika’nın Charleroi kentinde bir kişinin para karşılığı aşı karşıtlarının yerine Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, adamın aşı merkezine kendisine ait olmayan bir kimlik kartıyla geldiği ifade edilerek, kısa aralıklarla iki kez aşı olmaya çalıştığı ve durumun personel tarafından fark edildiği aktarıldı. Haberlerde, şu ana kadar 8 kez aşı olan 33 yaşındaki adamın 9’uncu kez aşı olacağı sırada görevli kılığına giren polis memurları tarafından tutuklandığı bildirildi. Adamın, Covid-19 belgesini elde etmek isteyen ve aşı karşıtı olan kişilerden 100-150 avro aldığı belirtildi.

Adamın sağlık durumunun birden fazla doz aşı olmasına rağmen iyi olduğu belirtilen haberlerde, adamın ve aşı olması için para veren kişilerin sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 5 yıla kadar hapis ve 800 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri açıklandı.

Adamın ve ona aşı olması için ödeme yapanların kimliği kamuoyu ile paylaşılmazken, adama ödeme yapan aşı karşıtlarının çoğunun kimliğinin tespit edildiği ifade edildi. (İHA)