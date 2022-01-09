Nijerya'da köylere yönelik saldırılarda yaklaşık 200 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletindeki silahlı haydutlar köylere saldırdı.

Reuters'ın haberine göre saldırılarda 200 kişi öldürüldü.

Cuma günü yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Salı ve Perşembe günleri arasında bölgeye yaklaşık 300 motosikletli silahlı saldırganın geldiği ve 100'den fazla kişiyi öldürdüğü belirtilmişti.

Ordu, Zamfara eyaletindeki Gusami ormanı ve batı Tsamre köyündeki hedeflere Pazartesi günü erken saatlerde hava saldırıları düzenlediğini ve istihbarat raporlarının ardından liderlerinin ikisi de dahil olmak üzere 100'den fazla haydutu öldürdüğünü söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kuşatma altındaki topluluklara ve diğer Nijeryalılara, hükümetin onları kaderlerine terk etmeyeceğine dair söz veriyorum, çünkü bu haydutlardan kurtulmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız" dedi.