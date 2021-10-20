Nijerya ile Türkiye arasında 'enerji, madencilik ve hidrokarbon' anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Afrika'daki son durağımız Nijerya’da enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliğine ilişkin anlaşmalar imzaladık. Türkiye-Nijerya arasında bilgi-tecrübe paylaşımının yanı sıra, yeni yatırım ve ticari faaliyetlerle enerji iş birliğimizi daha üst bir noktaya taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

Nijerya ile imzalanan "enerji", "hidrokarbon” ve “madencilik” alanında işbirliğine ilişkin imzalanan anlaşmalarda şu maddeler yer alıyor:

“Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”: Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, elektrik dağıtımı ve iletimi konularında işbirliğine ilişkin hükümler içeriyor.

“Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”: Madencilik mevzuatı, maden kaynaklarının keşfi, jeolojik arama, laboratuvar çalışmaları, maden atıklarının muhafazası ve imhası konularında işbirliğine ilişkin hükümler içeriyor.

“Hidrokarbonlar İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”: Ham petrol ile petrol ürünleri ve LNG ticareti, petrol ve doğal gaz alt yapısının inşası, bakımı, doğal gazın sıvılaştırılması ile petrol ve doğal gazın aranması, taşınması ve pazarlanması konularında işbirliğine ilişkin hükümler içeriyor. (İHA)