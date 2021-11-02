Nijerya'da inşaat halindeki bina çöktü: En az 6 ölü

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta inşaat halindeki yüksek bir binanın çökmesi sonucunda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkenin acil durum servisi yetkililerinden Olufemi Oke-Osanyintolu, olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

4 kişinin enkazdan canlı olarak kurtarıldığını söyleyen Oke-Osanyintolu, olay yerinde hafif yaralanan 3 kişiye tedavi uygulandığını bildirdi.

Görgü tanıkları, olayın ardından 100 kadar kişinin kayıp olduğunu belirtirken, bunların çoğunun inşaatta çalışan işçiler olduğu kaydedildi.

Çöken binanın özel inşaat firması Fourscore Homes tarafından inşa edilen 3 kuleden biri olduğu öğrenildi.