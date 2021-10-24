Nijerya’da petrol rafinerisinde patlama: 25 ölü

Nijerya’nın Rivers eyaletinde yer alan Emohua Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Rumuekpe’de geçtiğimiz cuma günü yasa dışı olarak işletilen bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rumuekpe topluluğunun lideri Ifeanyi Omano basına verdiği demeçte patlamada yaşamını yitirenler arasında çocukların da olduğunu ifade etti.

Olayda kaç kişinin yaralandığı açıklanmazken, patlama sonrası yangın çıktığı ve birçok kişinin yanarak yaşamını yitirdiği ifade edildi. Patlamada ayrıca, birçok ev ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkeler arasında yer alan Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.