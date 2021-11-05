Nijerya’da çöken binada ölü sayısı 43'e yükseldi

Nijerya’nın Lagos kentindeki Ikoyi bölgesinde 4 gün önce çöken inşaat halindeki 21 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, binanın enkazından 7 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 36'dan 43'e yükseldiğini açıkladı.

Binayı inşa eden Fourscore Homes şirketinin yöneticisi Femi Osibona'nın da yaşamını yitirenler arasında olduğu aktarıldı. Çökme sırasında olay yerinde bulunanların sayısı bilinmezken, bir inşaat işçisi binanın çöktüğü sırada 100 civarında kişinin olay yerinde çalıştığını ifade etti.

Salı günü 9 kişi sağ olarak kurtarılırken, binanın çökme nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)