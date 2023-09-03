Nijerya yurt dışındaki büyükelçilerini geri çağırdı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun Birleşmiş Milletler daimi temsilcileri hariç tüm büyükelçilerin görev yerlerinden geri çağrılması talimatını verdiğini belirtti.

Bu direktifin, Nijerya Konsoloslukları ve Büyükelçiliklerinin dünya çapındaki mevcut durumunun dikkatli bir şekilde incelenmesinin bir devamı olduğuna işaret edildi.

Ngelale, Tinibu'nun, Nijerya'nın New York ve Cenevre'deki BM daimi temsilcilerini, bu ay sonunda yapılacak BM Genel Kurulu göz önünde bulundurarak geri çağırmadan muaf tuttuğunu kaydetti. (AA)