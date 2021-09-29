Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' balıkçıları vurdu: En az 20 ölü

Nijerya ordusunun ülkenin kuzey doğusunda IŞİD'e dönük düzenlediği bir hava saldırısında yanlışlıkla balıkçıları vurduğu, en az 20 balıkçının öldüğü ortaya çıktı.

AFP'ye konuşan iki güvenlik kaynağı, Nijerya ordusunun Çad Gölü'nün ülke sınırları içerisindeki kıyısında bulunan bir köyde yer alan cihatçı kampına dönük düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla 20'ye yakın balıkçının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

IŞİD'in Batı Afrika Örgütü'nün (ISWAP) bir kalesi olduğu belirtilen bölgede balıkçılara giriş yasağı kaldırılmıştı.

ISWIP, Boko Haram örgütünden 5 yıl önce ayrılmış ve IŞİD'e bağlı kalacağını açıklamıştı.

Kaynaklardan biri "Oraya giden herhangi bir balıkçı aldığı riskin farkında olmalı, çünkü orası bir düşman bölgesi, onları teröristlerden ayırt etmek imkansız" dedi. Gerçek ölü sayısının 20'den daha fazla olabileceğini belirten kaynak, bölgede ISWAP'lıların bulunduğuna dair "güvenilir bir istihbarat" aldıklarını söyledi.

Diğer güvenlik kaynağıysa, kampın yer aldığı köyün 10 gündür gözetim altında olduğunu ve bölgede şüpheli hareketler gözlemlendiğini söyledi.

Yerli görgü tanıklarıysa, hava saldırısı sonucunda ölenlerin sayısının 60'ın üzerinde olabileceğini öne sürüyor.

Nijerya, 2 ay önce cihatçı örgütlerle savaşmak amacıyla ABD'den 6 adet A-29 Super Tucano savaş uçağı satın almıştı.