Nijerya'da bir köyü basan silahlı grup 18 kişiyi kaçırdı

Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde silahlı kişiler, bir köyü basarak 7'si çocuk 18 kişiyi kaçırdı.

Reuters'ın haberine göre, Keke B adlı köyün cemaat liderlerinden Mallam Süleyman Keke, silahlı kişilerin pazartesi gecesi motorsikletle köyü bastığı ve evlere girerek çocukları ve ailelerini kaçırdığını belirtti.

Keke, kaçıranların henüz fidye talebinde bulunmadığını belirtti.

Nijerya'da silahlı saldırıların en fazla yaşandığı eyaletlerden olan Kaduna, motorsikletli saldırıları durdurmak amacıyla eyalet genelinde bidonda akar yakıt satışı ve kamyonlarda odun nakliyatını yasaklamıştı.

Nijerya'nın kuzey batısında geçtiğimiz Aralık ayından bu yana silahlı gruplar, okulları ve köyleri basarak insan kaçırıyor.