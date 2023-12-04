Nijerya hava kuvvetleri köy bombaladı, hükümet 'yanlışlıkla oldu' dedi

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF), Kaduna eyaletine bağlı bir köyü "yanlışlıkla" bombaladığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, NAF'ın eyalette "teröristlere karşı rutin operasyon sırasında yanlışlıkla" bir köyü bombaladığını belirtti.

Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi vermeyen Aruwan, köylülere yönelik bombardıman için "kasıtsız ve talihsiz" ifadelerini kullandı.

Aruwan, olay bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Kaduna eyaletine bağlı Tudun Biri adlı köyün NAF tarafından bombalanması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Köylülerin bir mevlüt töreni için toplandıkları sırada bombardımanın hedefi oldukları kaydedildi.