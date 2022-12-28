Roboski Katliamı'nın yıldönümünde TKP'den açıklama: Sorumlular hâlâ aramızda

TKP'nin Roboski Katliamı'nın yıldönümünde yaptığı açıklamada 'Katliamlardan katliam, AKP'den AKP beğenmeyeceğiz. Helalleşmeyeceğiz, hesap soracağız' denildi.

Haber Merkezi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Roboski köyünde 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden tam 11 yıl geçti.

Aradan geçen yıllarda katliamın tek bir sorumlusu bile yargı karşısına çıkarılmadı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK görevini samimi şekilde yapmıştır" dedi.

Türkiye Komünist Partisi katliamın yıldönümünde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Roboski katliamının üzerinden 11 yıl geçti, sorumlular hâlâ aramızda... Ellerinin kanına bakmadan Doğu Mitingleri düzenliyor, utanmadan 'Serok Ahmet' anekdotları anlatıyorlar... Katliamlardan katliam, AKP'den AKP beğenmeyeceğiz. Helalleşmeyeceğiz, hesap soracağız" denildi.