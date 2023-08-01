Nijer'de düşen hükümetten 3 kişi daha gözaltına alındı

Nijer'de askeri cunta, darbe sonrası düşen hükümette yer alan üç kişiyi daha gözaltına aldı.

İktidardan düşen Cumhurbaşkanı Muhamed Bazum'un partisi Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-Tarayya) tarafından yapılan açıklamada, cunta güçlerinin partinin üst düzey bir yöneticisini, madenler bakanını ve petrol bakanını gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada içişleri bakanı, ulaştırma bakanı ve bakan yardımcısının da halihazırda gözaltında olduğu aktarıldı.

Parti tarafından yapılan açıklamada, yurttaşlara "demokrasiyi korumak için bir araya gelme" çağrısı yapıldı.

Çad Devlet Başkanı Mahamat Idris Deby, cunta liderleri ve düşen hükümet arasında arabuluculuk yapmak amacıyla önceki gün Nijer'e gelmişti.

Nijer'de en son yaşananlar

Nijer'de askeri darbe sonrası zirve düzenleyen Batı Afrika ülkeleri, cunta yönetimine hükümeti iade etmesi konusunda 1 hafta süre vermiş ve ülkeye dönük yaptırım kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Fransa'ya dönük herhangi bir saldırının hoşgörüyle karşılanmayacağını ifade etmişti. Fransa hükümeti, Batı Afrika ülkelerinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamayı da desteklediğini açıklamıştı.

ABD'li yetkililer de, Nijer'deki darbeye ilişkin bir kınama mesajı yayınlamıştı. Mesajda darbe ifadesinin kullanılmaması dikkat çekmişti.

Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de, Nijer'deki darbeyi kınadıklarını açıklamıştı.

Nijer'deki askeri cunta yönetimi ise, düşürülen hükümetin, Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanlığı'na dönük saldırı yapılması yönünde Fransa'ya yetki verdiğini öne sürmüşü.