Nijer'de askeri darbenin ardından: Batı Afrika ülkelerinden cuntaya bir hafta süre

Dört gün önce askeri darbenin yapıldığı Nijer'de cunta yönetiminin göreve gelmesi sonrası başlayan gerilim devam ediyor

Ülkede darbe yanlıları dün bir gösteri düzenleyerek Fransa Büyükelçiliği binasına saldırdı.

Başkent Niamey'de Rusya bayraklarıyla büyükelçilik binası önüne gelen göstericiler, binanın camlarını kırarken, bir güvenlik kapısını da ateşe verdi.

Cumhuriyet Bulvarı'nda (Boulevard de la Republique) da yürüyüş yapan göstericiler, trafiği durma noktasına getirdi.

Diğer yandan, Batı Afrika ülkeleri, Nijer'deki darbeye ilişkin Nijerya'da bir acil zirve düzenledi. 15 ülkenin yer aldığı Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Birliği (ECOWAS) tarafından düzenlenen zirve sonrasında Batı Afrika ülkeleri, iktidardan düşürülen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılmaması ve göreve yeniden gelmemesi durumunda Nijer'e dönük yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

ECOWAS, olası askeri müdahalenin engellenmesi için darbe liderlerinin iktidarı Bazum'a iade etmeleri için bir haftalık süre verdi.

ECOWAS tarafından yapılan açıklamada, Nijer'deki tüm finansal işlemlerin yasaklanacağı, Nijer'in merkez bankaları ve ticari bankalardaki varlıklarının dondurulacağı ve darbeye dahil olan subaylara seyahat yasağı ve varlık dondurma uygulanacağı belirtildi.

Macron: Hoşgörüyle karşılamayacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Fransa'ya dönük herhangi bir saldırının hoşgörüyle karşılanmayacağını ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise, "Fransa, bugün görülen kabul edilemez şiddetin bitirilmesi yönünde çağrı yapmaktadır. Niamey'deki büyükelçilikte güvenlik önlemlerini artırdık" açıklamasında bulundu.

Fransa, ECOWAS sonrası Batı Afrika ülkelerinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamayı da desteklediğini açıkladı.

ABD, darbe kelimesinden kaçındı

ABD'li yetkililer de, Nijer'deki darbeye ilişkin bir kınama mesajı yayınladı. Mesajda darbe ifadesinin kullanılmaması dikkat çekti.

NBC News'a konuşan ABD'li yetkililer, ülkede yaşananların değişkenliğini koruduğunu ve darbe kelimesini kullanmak için durumun henüz belirsiz olduğunu bildirdi. Yetkililer, ECOWAS zirvesi sonrası yapılan açıklamanın Nijer'deki gerilimi tırmandırabileceğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, ABD ve Nijer arasındaki ekonomi ve güvenlik ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılmasına ve "Nijer'deki demokratik düzenin yeniden tesisine" bağlı olacağını vurguladı.

Cunta yöntemi: Eski yönetim Fransa'ya saldırı yetkisi verdi

Nijer'deki askeri cunta yönetimi, düşürülen hükümetin, Bazum'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanlığı'na dönük saldırı yapılması yönünde Fransa'ya yetkisi verdiğini söyledi.

Devlet televizyonuna konuşan darbe ekibinden Albay Amadu Abdramane, darbeden sonra düşen hükümet tarafından fiili başbakan ilan edilen Dışişleri Bakanı Hasumi Massudu'nun Fransa'ya yetkiyi veren isim olduğunu ifade etti.

Fransa'nın Nijer'deki varlığı

Fransa, cihatçı gruplara karşı savaşa destek vermek adına Nijer'de uzun yıllardır asker bulunduruyordu.

Nijer, 1960 yılında bağımsızlığını kazanması öncesinde Fransa'nın bir kolonisiydi. Nijer'in bağımsızlığını kazanmasından sonra da ülkedeki nüfuzunu koruyan Fransa, ülkede 1500'e yakın asker barındırıyor. Bununla birlikte, ülkenin kuzeyinde uranyum madeni işleten bir Fransız devlet firması da yer alıyor.

Rusya'nın darbede rolü olduğu iddiaları

ABD'li yetkililer, Nijer'deki darbenin arkasında Rusya'nın parmağı olduğuna dair iddiaları doğrulayacak verileri henüz bulamadıklarını açıkladı. Eski diplomat ve bölge uzmanları ise, darbede, ülkede faaliyet yürüten Rus paralı asker grubu Wagner'in Fransa'ya dönük kara propagandasının etkili olduğunu öne sürüyor.