Nijer ve Burkina Faso G5 Sahel Gücü'nden çekildi

Burkina Faso ve Nijer askeri yönetimlerinden yapılan ortak açıklamada, 29 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere iki ülkenin de G5 Sahel Gücü ve tüm organlarından çekilmeye karar verdiği duyuruldu.

Karara gerekçe olarak, yaklaşık 9 yıl önce kurulan görev gücünün vadettiği hedeflere ulaşamaması gösterildi.

Mali de Mayıs 2022'de G5 Sahel Gücü'nden çekildiğini duyurmuştu.

Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin işbirliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu.

Bölgenin kalkınması, işbirliği ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi amacının yanı sıra bölgedeki Mağrip el-Kaidesi, IŞİD ve Boko Haram gibi cihatçı gruplara karşı Fransız gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonuna (MINUSMA) destek verme hedefiyle kurulan G5 Sahel Gücü'nün merkezi, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bulunuyor.

Burkina Faso'da 2022 yılında, Nijer'de bu yıl Batı karşıtı askeri darbeler yapılmıştı.