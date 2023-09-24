Nijer Fransa'ya hava sahasını kapattı, Fransa askerlerini ve büyükelçisini çekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin Nijer'deki askeri varlığına son verileceğini ve Niamey Büyükelçisi'nin geri çağrılacağını açıklarken, Nijer'de askeri yönetim hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı.

France-2 televizyonuna konuşan Macron Nijer'de askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştüğünü ve Bazum'a Fransa'nın ülkedeki büyükelçisini geri çağırma kararı aldıklarını ilettiğini söyledi.

Macron "Önümüzdeki birkaç saat içinde büyükelçimizin ve bir dizi diplomatın Fransa'ya döneceğini söyledim" dedi.

AP'nin aktardığına göre Macron "Nijer otoriteleriyle askeri işbirliğine de son vereceğiz" diye ekledi. Nijer'deki askerlerin kademeli olarak çekileceğini belirten Macron çekilmenin yıl sonuna dek tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Nijer Fransa'ya hava sahasını kapattı

Öte yandan AA'nın aktardığına göre Nijer'de askeri yönetim hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı.

Afrika ve Madagaskar'da Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı'nın (ASECNA) internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Nijer hava sahasının, Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi.

Nijer hava sahası 6 Ağustos'ta tüm ticari ve sivil uçuşlara kapatılmış, 4 Eylül'de tekrar açılmıştı.

Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan en önemli havayolu şirketlerinden Air France, Nijer'in başkenti Niamey'e haftada 4 gün sefer düzenliyordu.

Fransa ile Nijer arasında 'büyükelçi' krizi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" iddia etmişti.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

Viyana Sözleşmesi'nin sağladığı diplomatik dokunulmazlık uyarınca Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'ne giremeyen askeri yönetimin, dokunulmazlığını iptal ettiği Büyükelçi Itte'yi elçilik binası dışında "yakalamak" istediği tahmin ediliyor.

Büyükelçi Itte'nin nerede olduğu ise bilinmiyor.