Nihat Özdemir kredileri geri ödeyemiyormuş: ‘O kadar para kazanmıyoruz’

Hafize Gaye Erkan yönetimindeki Merkez Bankası son 4 toplantıda politika faizini 2150 puan yükselterek yüzde 8,5'dan yüzde 30'a çekti.

Muhalefet tarafından 'beşli çete' olarak adlandırılan Limak Holding'in Onursal Başkanı Nihat Özdemir faiz oranlarını çok buldu, kredi geri ödemelerini yapmanın mümkün olmadığını öne sürdü. Gerekçe olarak da o kadar da para kazanmadıklarını söyledi. Limak, AKP döneminde aldığı ihalelerle ve birçok yolsuzluk haberiyle gündemden düşmüyor.

Ekonomim'den Necla Dalan'a konuşan Nihat Özdemir, “Öyle bir faiz ortamı var ki şu anda. Kredi aldığımız zaman bunları geri ödememiz mümkün değil, ödenemez. O kadar para kazanmıyoruz” dedi.

Ödedikleri faiz kadar kazandıkları sektör yokmuş

Nihat Özdemir, Türkiye'de ödenen faiz kadar kazanabilecekleri bir sektör olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Öyle bir faiz ortamı var ki şu anda. Kredi aldığımız zaman bunları geri ödememiz mümkün değil, ödenemez. O kadar para kazanmıyoruz ki, yüzde 35-40… Ben bir işten para kazanacağım ki bu paranın geri ödemesini yapabileyim. Böyle bir sektör yok ki. Ödediğimiz faiz kadar kazanacağımız bir sektör yok. Adana’daki meyve suyu fabrikasını yüzde 100 büyüttük. 100 bin ton meyve işliyorduk, 200 bin tona çıkardık. Ama Türkiye’den kredi almadık. Gittik İtalya’dan SACE kredisi aldık. Krediyi tamamen İtalya’dan aldık. Fabrikanın yüzde 60 mamülü ihracata dönük olduğu için İtalya’dan kredi aldık. Kasım’da bakanlarımız gelecek ve resmi açılışı yapacağız."

Özelleştirmelerle zengin oldu

Önce TEKEL ardından da çimento fabrikalarını ucuza kapatan Limak, bu çok kârlı devlet paslarına zaman içinde yenilerini ekleyerek büyüdü. Enerji alanında birçok “ihaleyi” kolayca alan Limak, daha sonra AKP’nin mega projelerini yürüten ihale zenginlerinden biri haline geldi.

Mey İçki kıyağı

Mey İçki’yi 292 milyon dolara satın alan patron gruplarından biriydi Özdemir’in Limak’ı. O sırada TEKEL’in içki stoklarında çok büyük miktarda mal olduğu biliniyordu. Hem ucuza kapatmış hem de büyük bir stok sahibi olmuştu. Ancak alışverişin kârlılığı bununla da sınırlı kalmadı, kısa süre sonra Mey İçki’yi ABD’li bir şirkete aldıklarının kat kat üstüne, 810 milyon dolara satacaklardı.

'Konjonktür' ve çimento fabrikaları

Limak'ın “ucuza kapattığı” bir diğer başlık ise “çimento fabrikaları” oldu.

2012 yılında şirketinin nasıl bu kadar büyüdüğü yönündeki bir soruya şu yanıtı veriyordu Özdemir:

Limak’ın son 10 yılda hızlı büyümesinde ihalelerdeki başarımızdan ziyade altyapıya yönelik öngörülerimiz etkili oldu. Altyapıya yönelik yatırımları hedeflediğimiz için müteahhitlikteki birikimlerimiz bize çok önemli katkı sağladı. Sonuçta doğru yatırım kararları ve doğru konjonktür büyümemizi destekledi. Ancak en önemlisi, bizim yatırım yapmak için hızlı büyüyen sektörleri seçmemiz oldu. Baktığınızda son 10 yılda enerji, inşaat, çimento, havacılık ve turizm sektörleri hep yüksek büyüme gösterdi. Limak olarak bizim için en önemli dönüm noktası, 2000 yılında çimento sektörüne girmemiz oldu. Burada özelleştirmeleri çok iyi değerlendirdik. Bugün bünyemizdeki 70 şirkette 20 bin kişi çalışıyor. Ciromuz ise 2 milyar dolara yükseldi. Bu yıl da yeni yatırımlarla yüzde 20 büyüyerek 3 milyar doları yakalayacağız.

Hep onların adı var: Cengiz, Kolin ve Limak

Özelleştirmeleri çok iyi değerlendirdiklerini söyleyen Özdemir, bununla da yetinmedi, AKP desteğiyle çok sayıda elektrik üretim santraline ve aynı zamanda doğa katliamına imza attı.

Bunu Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletme hakkı takip etti. Üçüncü havalimanı projesinde ve diğer havalimanı inşaatlarında da yerini korudu Limak. AKP bir mega projeye giriyorsa, Cengiz ve Kolin’in hemen yanında hep Limak’ın adı yer aldı.

Özdemir’in patron kimliğinin yanı sıra bir diğer özelliği “futbol camiası”na olan yakınlığı oldu.

Fenerbahçe ve TFF yöneticiliği

Bir dönem Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Özdemir, şike operasyonu sonrası yaptığı açıklamalarla taraftarın tepkisini çekmiş, "Cemaat Fenerbahçe’yi ele mi geçirmek istiyor" sorusuna, "Benim 20 milyon taraftarım varsa bu 20 milyon taraftarımın 2-2,5 milyonu da cemaat mensubu arkadaşlarımızdır. Fenerbahçemizin başarılı olması için benim kadar iyi niyetli olarak onlar da dua etmişlerdir" yanıtını vermişti.

Fenerbahçe yöneticiliği sonrası bu kez Yıldırım Demirören’den boşalan Türkiye Futbol Federasyonu’nun başına geçen Özdemir, burada da AKP’nin sözcülüğünü yapan isim oldu.