Nihat Doğan'a tehdit, şantaj ve hakaretten hapis istemi

"Güzellik uzmanı" Sevim Alan, şarkıcı Nihat Doğan'la davalık oldu. Alan, kendi adını vererek güzellik merkezi açan Nihat Doğan'a hakaret ve tehdit gerekçesiyle dava açtı.

Sabah'ın haberine göre Doğan, Bakırköy'de açtığı güzellik merkezinin ardından Alan'a "Güzellik merkezini iş yapmıyor diye satışa çıkaracağım" dedi.

İsminin verilerek açılan güzellik merkezinin satış yapılmadığı iddiasıyla satışa çıkarılarak kendisine şantaj yapıldığını söyleyen Sevim Alan, "Markamı kötülemek istedi. Bana yeniden yüksek fiyatla satmaya çalıştı. Geçen yıl 1 milyon 500 bine geri satın aldım ama hala borcum olduğunu iddia etti" açıklamaları yaptı.

Nihat Doğan'ın sosyal medya paylaşımlarında kendisine, "Dolandırıcı cüce, kokarca, suratının çirkinliğini yüz nakli kurtarır mı bilmem fakat kalbinin pisliğini yapay kalp ameliyatı dahi kurtarmaz, sana yapay kalpler alacağım, sana küçük estetikler alacağım, ağdacı çirkef" diyerek hakaret ettiğini söyledi.

Bir televizyon programında da Nihat Doğan'ın bu mesajları yayınlandığı ve Sevim Alan'ın hayatının tehlikede olduğu anlatılan şikayet dilekçesinde, Doğan'ın programa mesaj atarak "Alan'ın kendisine borcu olduğu ve ödemezse cevap hakkını kullanacağı yeri iyi bildiğini belirterek kastının Alan olduğu" kaydedildi. 'Şantaj', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılması istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ikili arasında ticari anlaşmazlık bulunduğunu ve şüpheli Nihat Doğan'ın aleni bir biçimde çeşitli tarihlerde Sevim Alan'a hakaret ve tehdit ettiğini belirtti. Doğan'ın 2 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.