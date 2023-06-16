Aziz Yıldırım, Ali Koç'u istifaya çağırdı: ‘Başkanlık zenginlikle alınmaz’

Uzun süredir Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe’de eski ve mevcut yönetim karşı karşıya geldi. Bu yıl da beklediğini alamayan takımın eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı açıklamayla yeni bir seçim istedi.

Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç'un istifasını istemişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayımladığı yazılı açıklamada, "Daha önce Fenerbahçemizi yönetmeye talip olacak değerli başkan ve yönetim kurulu adayları olması halinde Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim. Bu duruşumun arkasında olduğumu vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine yazılı bir basın açıklaması yapan ve Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumdan duyduğu üzüntüyü paylaşan Aziz Yıldırım, Ali Koç’un derhal olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini söyledi. Ali Koç'a seslendi ve "Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza mazeret olarak göstermekten bir an önce vazgeçin" dedi.

Virüs benzetmesi yaparak sert sözlerle yüklendi ve “Kulübümüzün geleneklerinde, olağan genel kurula bir yıldan daha uzun bir süre varken, kulübü, seçim sathi mahalline sokma gibi bir gelenek 2018 yılına kadar olmamıştır. 2018 yılında yapılan genel kuruldan bir buçuk yıl önce, bir Konya maçımıza dakikalar kala, kulübümüzü seçim sathi mahalline sokmak, ‘forma – kombine almayın, maça gitmeyin’ şeklinde propagandalara ön ayak olmak, çanak tutmak, bu şekilde camianın bölünmesine sebebiyet vermek Ali Koç ve yönetiminin bu kulübün içine sokmuş olduğu bir virüstür" dedi.

'Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir'

Başkanlığın zenginlikle alınan bir imtiyaz olmadığını söyleyen Yıldırım, “Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz’ sözü yandaşlarınız tarafından ortaya atılmış ve Fenerbahçe'de karşılığı olmayan bilinçli bir söylemdir. Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır” dedi.

Hiçbir başkanın bu kadar başarısızlığa rağmen tutunarak iktidarda kalma mücadelesi vermediğini dile getiren Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yönelik sert eleştirilerine "Yüz milyonlarca euronun, sayısız teknik direktör ve futbolcuya çarçur edilmesinin tek sorumlusu Ali Koç ve yönetimidir" sözleriyle devam etti.

"Fenerbahçe kimsenin malı değildir" diyen Yıldırım, "Bir kere daha ifade etmek isterim ki Fenerbahçe Spor Kulübü hiç kimsenin, hiçbir şirketin, vakfın, derneğin, ailenin, sosyal oluşumun malı değildir. Fenerbahçe Halktır. Fenerbahçe Halkındır. Hep de öyle kalacaktır" dedi.

'Kulübe sahip çıkmaya davet ediyorum'

Türkiye Kupası'nın kazanılmasının bir başarı olmadığının altını da çizen Yıldırım, "Maddi ve manevi değerini, yıllar önce yitirmiş bir kupa organizasyonu" olarak nitelendirdiği Türkiye Kupası'nın kazanılmasının "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan ve yönetiminin beş yıllık kötü icraatları için bir kurtuluş ümidi asla olamaz" değerlendirmesi de yaptı.

"Kulübe sahip çıkmaya davet ediyorum" çağrısı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün sayıları 50 bini aşan ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarının temsilcisi olan genel kurul üyelerimizi, Fenerbahçe'nin büyük hedeflerine uygun olarak ve anlık başarılara odaklanmadan, mevcut yönetimin icraatları hususunda bir muhasebe yapmaya, kulübümüze ve kulübümüzün geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum.”