Kick Boks Federasyonu'ndan yeni 'katılım ücreti' dayatması: Madalya töreni de olmayacak

Türkiye Kickboks Federasyonu, geçtiğimiz ay 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası için federasyon başkanının Türkiye temsilcisi olduğu markanın malzemelerini katılımcılar için zorunlu tutmuş ve 65 avro katılım ücreti talep etmişti.

Federasyonun şimdi de 6-13 Temmuz arasında düzenleyeceği Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılacak kişilerden 250 TL katılım ücreti talep ettiği öğrenildi.

Turnuvaya katılacak kick boksçu sayısının 3 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da federasyona toplam katılım ücreti gelirinin 750 bin TL olacağı anlamına geliyor.

Elde edilen gelire rağmen madalya töreni yapılmayacak

Konuya ilişkin soL’a konuşan bir Milli Kick Boks Antrenörü, federasyonun yüksek gelir elde etmesine karşın turnuvada ilk dörde girecek kick boksçular için madalya ve kürsü töreni hazırlanmayacağını söyledi.

Federasyonun katılım ücret koyma gerekçesi olarak "Spor Bakanlığı'ndan bütçe alınmaması"nı gösterdiğini söyleyen antrenör, şunları söyledi:

"Toplanan paralar nereye, kime harcanıyor? Bu federasyonun hiç bakanlıklardan almış olduğu bütçe yok mu? Yapılan toplantılarda devlet destek vermediği, bütçeyi kısıtladığı için bu yola başvurduklarını söylüyorlar. Peki bu ne kadar inandırıcı?

Bu kadar paranın döndüğü federasyonda İstanbul Şampiyonası düzenlendi, İl Müdürlüğünden madalya alınmadı. Bu nedenle de şampiyon dahi olsalar ilk dörde giren sporculara madalya verilmeyeceği, lürsü yapılmayacağı söyleniyor. Federasyonun buraya gelen yarışan bu çocuklara bir madalya dahi alamayacak kadar parası mı yok, bütçesi mi yok?

Federasyonlar banka gibi çalışır olmuş. Bu gidişata artık birilerinin dur demesi gerekiyor. Bu çok vahim ve önemli bir konu. Buna bir an evvel önlem alınması gerekiyor."