Nihal Olçok: FETÖ temizlenmedi, daha da derinleşerek güçlendi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden biri olan eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok, "FETÖ temizlenmedi, herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. FETÖ, daha da derinleşti. Daha da derinleşerek güçlendi" dedi.

Halk TV'de yayımlanan "Yeni Bir Sabah" isimli programda İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Olçok, "Türkiye'de belli başlı kurumların FETÖ'den temizlendiğini düşünmüyorum. İktidar değiştiğinde de kolay olacak bir şey değil. İktidar olmakla muktedir olmak aynı şey değil. Bunu içselleştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdroğlu'nun seçimi kazanması halinde, Kılıçdarğlu'ndan randevu talebinde bulunacağını söyleyen Olçok, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"İktidar değiştiği zaman yapılacaklarla ilgili çalışma hazırladım. Kemal Kılıçdaroğlu göreve başladığı an randevumu isteyeceğim ve yapılması gerekenleri-çözüm önerilerini dile getirip, 'bu noktalara hiç bakılmadı şu noktalara hiç bakılmadı' diye konuşacağım. Artık kimse 2002'deki seçmen değil. Aynı değiliz. Bu konuda bizim de bazı şeyleri görmemiz lazım."