Niğde'de iş cinayeti: Fabrikada kimyasal tankına düşen 2 işçi yaşamını yitirdi

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen olaya göre, fabrikada kazan temizliği yapan Durmuş Cebenay, Ufuk Kılıçarslan ve Faruk Sert, içerisinde kimyasal madde bulunan tankın içine düştü.

DHA'nın haberine göre, durumu fark eden arkadaşları, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Fabrikaya sevk edilen ekipler, işçileri düştükleri tanktan çıkardıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Tedaviye alınan işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan kurtarılamadı. Faruk Sert’in ise durumunun ağır olduğu bildirildi.