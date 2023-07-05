Niğde'de 15 yaşındaki çocuğun zorla 'evlendirilmesi': Anne, baba ve evlendirileceği erkek gözaltında

Niğde’de zorla evlendirildiğini söyleyip yardım isteyince korumaya alınan 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirileceği erkek ile anne ve babaları gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde, 15 yaşındaki kız çocuğu önceki gün zorla evlendirildiğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi. Çocuk, paylaşımında "Pardon, siz hiç 15 yaşında evlendiniz mi?" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

Paylaşımın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmada çocuğun ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin 21 yaşındaki oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.

Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö, evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan zorla evlendirileceği erkek ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.