Niğde'de 15 yaşında zorla evlendirilen çocuk koruma altına alındı

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde yaşayan 15 yaşındaki A.Ö., zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi. A.Ö. paylaşımlarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından evinden alınarak koruma altına alındı.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken Niğde Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde ikamet eden bir kız çocuğunun, 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımları üzerine güvenlik güçlerimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir" denildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir."