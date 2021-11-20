Niğde Kale Mahallesi'ndeki yıkım kararı yargıya taşındı

AKP'li Niğde Belediyesi tarafından açılan tarihi kale etrafında bulunan konut ve işyerlerinin yıkım ihalesine karşı Adana 2. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.
Kale Mahallesi sakinleri adına konuşan avukat İsmail Hakkı Atal, Türkiye'nin betona boğularak ekonomik felakete uğratılması sürecinin son örneğinin Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilmek istendiğini söyledi.
Tarihi Kale Mahallesi'nin hiçbir bilimsel veriye, arkeoloji-sanat tarihi temelli bütünsel plana dayanılmaksızın kentsel dönüşüm kapsamına alındığını söyleyen Atal, "Bu doğrultuda açılan yıkım ihalesi 16 Kasım 2021 tarihinde Niğde'de yapıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çok açık olup, koruma alanları ile SİT alanlarında hiçbir şekilde 'inşa ve fiziki müdahalede bulunulamayacağı' kanun gereğidir. Ayrıca koruma alanları ve SİT alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığına münhasır yetki tanınmış olup, belediyenin bu alanda herhangi bir iş ve işlem yapma, ihale yapma, ihale ilan etme, yıkım yapma yetkisi yoktur" dedi.
'Hukuk tanımazlığın somut örneği'
Avukat Atal şunları kaydetti: