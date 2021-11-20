Niğde Kale Mahallesi'ndeki yıkım kararı yargıya taşındı

AKP'li Niğde Belediyesi tarafından açılan tarihi kale etrafında bulunan konut ve işyerlerinin yıkım ihalesine karşı Adana 2. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kale Mahallesi sakinleri adına konuşan avukat İsmail Hakkı Atal, Türkiye'nin betona boğularak ekonomik felakete uğratılması sürecinin son örneğinin Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilmek istendiğini söyledi.

Tarihi Kale Mahallesi'nin hiçbir bilimsel veriye, arkeoloji-sanat tarihi temelli bütünsel plana dayanılmaksızın kentsel dönüşüm kapsamına alındığını söyleyen Atal, "Bu doğrultuda açılan yıkım ihalesi 16 Kasım 2021 tarihinde Niğde'de yapıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çok açık olup, koruma alanları ile SİT alanlarında hiçbir şekilde 'inşa ve fiziki müdahalede bulunulamayacağı' kanun gereğidir. Ayrıca koruma alanları ve SİT alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığına münhasır yetki tanınmış olup, belediyenin bu alanda herhangi bir iş ve işlem yapma, ihale yapma, ihale ilan etme, yıkım yapma yetkisi yoktur" dedi.

'Hukuk tanımazlığın somut örneği'

Avukat Atal şunları kaydetti:

"Niğde Belediyesi tarafından yıkım prosedürünün sürdürülmesi 'hukuk tanımazlığın' somut bir örneğidir. Bu hukuksuzluğa karşı, Niğde Kale mahallesinde tarihi yapıları başlarına yıkılmak istenilen konut-dükkan sahiplerinden 10 yurttaşımız adına 'İhalenin ilanının iptali' davasını Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 2021 /1518 Esas sayılı dava dosyası ile açtık.

Acele kamulaştırma ve yıkım prosedürünün dayanağı olan Cumhurbaşkanı Kararı ise hukuka ve kanuna aykırı olup, Cumhurbaşkanı kararının iptali için Danıştay 6. Dairesinde 12 dava açılmıştır. Niğdeli yurttaşlar adına açtığımız toplam 13 dava da yürütmenin durdurulması talebimiz değerlendirilme aşamasında olup, bu davalara rağmen yıkım işlemine başlanılacak olduğu takdirde müvekkillerin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle güvence altına alınmış başta 'mülkiyet hakkı' olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmiş olacak ve davalı Niğde Belediyesi'nin ve belediyede sorumlu kamu görevlilerinin tazminat sorumluluğu doğacaktır." (ANKA)