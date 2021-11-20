Çevre felaketine neden olan ocağın faaliyetleri durduruldu

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzlar patlamıştı. Patlamayla birlikte tesisin çevresinde bulunan dereye karışan atıklar, derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajı'na ulaşmıştı. Yedikardeş Köyü'ne ait bahçeler kullanılamaz hale gelmişti.
Giresun Valiliği, maden ocağının faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden oluşan bir heyetin teknik çalışma yapmak üzere görevlendirildiği belirtildi.
'Süresiz olarak durduruldu'
Giresun Valiliği’nin açıklamasında, şu bilgiler verildi: