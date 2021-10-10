NHKM’den Kürt Sinema Tarihi Atölyesi

Kürt Sinema Tarihi online atölye çalışması Özkan Öztaş yürütücülüğünde 13 Ekim tarihinde başlıyor.

Kürt sinema tarihinin tarihsel gelişimi ve kültürel beslenme kaynaklarının inceleneceği atölyede 1926 yılından bugüne Kürt sinemasının örnekleri, dönemleri ve farklı coğrafyalardaki örnekleri ele alınacak. Yürütücülüğünü Özkan Öztaş’ın yapacağı ve dört hafta sürecek atölyede Kürt sinemasının imgeleri ve temsilleri ele alınmaya çalışılacak.

1. Hafta: Kapsamı ve tarihsel bağlamıyla Kürt sinemasının kaynakları ve edebiyatla ilişkisi

2. Hafta SSCB’de Kürt sinemasının doğuşu ve gelişimi: İlk film Zarê

3. Hafta Türk Sinemasında Kürtler ve temsilleri

4. Hafta Irak, Suriye, İran ve Avrupa’da Kürt sinemasının örnekleri, festivaller ve günümüze uzanan yol

Atölye Yürütücüsü: Özkan Öztaş

Atölye Başlangıç Tarihi: 13 Ekim 2021

Atölye Günleri: Çarşamba 20:00-21:30

Atölye Süresi: 4 Hafta

Detaylı bilgi için:

[email protected]

0216 414 22 39



