'Kürt sorununda muhatap emekçi halktır: Ekmek yoksa özgürlük de yok'

Türkiye Komünist Partisi son dönemde yaşanan Kürt sorunu ve muhatap tartışmalarına dair açıklama yaptı, "Ekmek yoksa özgürlük de yok" dedi.
Açıklamada, "Kürt sorununun sömürücü bir düzenin sahipleriyle masaya oturarak çözülebileceği iddiasının hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Emeğe, bilime, sanata, kadına, Cumhuriyete, doğaya düşman olandan Kürt halkına fayda yoktur" denilirken, "Saflaşma Türklerle Kürtler arasında olamaz. Saflaşma sömürenlerle sömürülenler arasındadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamanın tamamı şöyle: