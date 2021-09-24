Erdoğan: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde tartışılan Kürt sorunu ile ilgili soru üzerine, "Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" diyerek Türkiye'de böyle bir sorun olmadığını iddia etti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır, değil midir, onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler; yani HDP midir, şu mudur, bu mudur… Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

"Bizim şu anda kitabımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var ve bununla da bu yolda devam ediyoruz. 'Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…' Türkiye'de böyle bir sorun yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim" ifadesini kullandı.