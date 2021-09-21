HDP tartışmasına Demirtaş da katıldı: Çözüm adresi TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "HDP'nin parlamentoda olması çok önemli. Kürt sorununu çözmek için meşru organa ihtiyacımız var. Devlet gayrımeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı ile muhatap kıldı. İmralı meşru organ değil. HDP'yi meşru organ görebiliriz. Bu sorun çözülecekse meşru organla çözebiliriz" demiş, bu sözlere HDP'nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli'den "adres ve asıl muhatap İmralı’dır” yanıtı gelmişti.

Temelli'nin açıklamasından sonra HDP'den en net açıklama Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş Temelli'nin açıklamasına karşı çıkarak çözüm adresinin TBMM olduğunu söyledi.

Demirtaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir.

Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz."