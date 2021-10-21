NHKM'de Bağlama&Gitar Duo konseri

Bağlama&Gitar Duo 23 Ekim Cumartesi saat 20:00’de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahne alıyor.

Bağlama – Gitar Duo 2012 yılında Efgan Rende ve Ali Kazım Akdağ tarafından kurulmuştur. Alanlarında çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlikte bulunan icracılar birikimlerini paylaşmak ve bu birikimlerden hareketle ortak değerler oluşturmak amacıyla bir araya gelmişlerdir. Grup, farklı kültürlere ait ve çalgı müziği literatürüne geçmiş eserleri yeni bir yorumla seslendirmektedir. Enstrümanların sahip olduğu teknikleri yeni bir bakış açısıyla buluşturmak ve çalgı repertuvarına yeni ezgiler kazandırmak grubun temel amaçlarından biridir. Duo’nun repertuvarında; Anadolu’da var olan müzikal öğelerin yanı sıra dünyanın başka bölgelerinde var olan müzikal üretimler de yer almaktadır.

Canlı performans icra anlayışı, Duo’nun sahne anlayışının temelini oluşturmaktadır. Çalışmaların bir sonucu olarak üretimlerin dinleyicilere ulaştırılması amacıyla 2015 yılında “Firez” adlı ilk albüm çalışması yayımlanmıştır. İTÜ, Uludağ, Bilkent, Bahçeşehir gibi üniversitelerde dinleyici karşısına çıkan Duo, ayrıca Bilkent Üniversitesi tarafından Türkiye 9. Gitar Günleri kapsamında “En İyi Proje” ödülüne layık görülmüştür. Eylül 2015’de ise Berlin’de gerçekleşen “Mandolin-Upgrade-Guitar-Bağlama” festivaline davet edilerek, biri festival açılış konseri olmak üzere iki konser ile ülkemizi temsil etmiştir. Caddebostan Kültür Merkezi, Koç Vakfı Okulları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi konserleri de gerçekleştiren ikili MÜZED’in düzenlediği Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı kapsamında da sahne almıştır.

Konser biletleri NHKM Gişe ve NHKM internet sitesinde.