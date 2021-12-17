NHKM’de Almanya’ya iş gücü göçünün 60. yılı etkinliği düzenlendi

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş gücü Anlaşması’nın 60. Yıldönümü kapsamında, İstanbul NHKM’de “Klişelerin Ötesinde Emek Göçünün Farklı Yüzleri“ başlıklı panel ve Ruhi Su Dostlar Korosu’nun sahne aldığı müzik dinletisi düzenlendi.

Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Mediha Göbenli, soL Portal yazarı Tevfik Taş, Oxford Üniversitesi Göç Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi Dr. Emre Eren Korkmaz ve Göç uzmanı Yasemin Özbek’in katıldığı panelde, Almanya’daki Türkiyeli göçmenlerin toplumsal konumu, kimlik algısı, siyasi katılımı ve örgütlenme biçimleriyle uyum politikaları, güncel göç hareketleri bağlamında sınıfsal bir perspektifle ele alındı.

‘SSCB’nin çözülmesi ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla ırkçılık ve kimlik tartışmaları arttı’

Etkinlikte, emek göçünün tarihsel çerçevesini çizen Yasemin Özbek, 1961 yılından itibaren Türkiye’den yapılan işçi alımının Türkiye’yi Batı ittifakında tutma isteğinden kaynakladığına işaret etti.

Özbek konuşmasında, “Anlaşmayı dönemin Almanya Ekonomi Bakanı Ludwig Erhard imzaladı. 1947-49 yılları arasında ABD’nin Marshall Ekonomik Yardım Programı uzmanı olarak çalışan Erhad’ın 1959 yılında Türkiye ile yakın mesaisi vardı ve ortaya çıkacak işgücü fazlalığının Almanya tarafından alınacağını taahhüt etmişti” ifadelerini kullandı.

Panelin ikinci konuşmacısı olarak söz alan soL Portal yazarı Tevfik Taş ise Almanya’nın ilk iş gücü anlaşmasını İtalya ile imzalamasının “tarih ortaklığı“ ve “toplumsal doku uyumluluğundan” kaynaklandığına işaret ederek, işgücünün hangi ülkelerden alınacağının emperyalizmin stratejisine uygun olarak belirlendiğini vurguladı.

Taş sunumunda, göçmenlere ekonomik nesne olarak bakıldığını, göçmen ve yabancılar politikasının da sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirildiğini belirten Taş, SSCB’nin çözülmesi ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte kesilen sosyal devlet uygulamalarının ve artan ırkçılığın entegrasyon ve kimlik tartışmalarını da gündeme getirdiğine değindi.

Öte yandan Taş, kimlik eksenli entegrasyon politikalarının “müesses nizamın tesisi için” araçsallaştırıldığının da altını çizdi. Taş, yaptığı sunumda 1973 Ford Grevi hakkında bilgi verirken, göçmenlerin siyasi mücadelede kendini ifade etme iradesini ilk kez bu grevde gösterdiklerini, ancak grevin “vahşi grev” olarak Alman medyası tarafından itibarsızlaştırıldığını söyledi.

‘Kimlik siyaseti, göçmenlerin sınıfsal talepleri ortaya koymasını engelliyor’

Katılımcılardan Dr. Emre Eren Korkmaz ise sunumunda Türkiye’nin artık göç veren bir ülke olmanın ötesinde, her türlü göç hareketliliğinin görüldüğü bir ülke konumuna geldiğine değindi.

Korkmaz, bir yandan sermayenin, Suriyeli ve Afgan mülteci örneğinde de görüldüğü gibi, göçmen emeğine ihtiyacı olduğunu, göçmen tarafında ise insanların, ekonomik ve sosyal şartlarını düzeltmek gibi hedeflerle yola çıktığına işaret etti.

Dr. Korkmaz, göçmenlerin Almanya’da olduğu kadar Türkiye’de de siyasi kararlara dahil olma isteği anlaşılır bir durum olduğunu, burada sorunlu hale gelen şeyin kimlik siyasetinin yol açtığı kutuplaşma olduğunu ifade etti. Günümüzde göçmenlerle ilgili çalışmalar yürüten STK’ların bir öz örgütlenmeye yol açmadığının altını çizen Korkmaz, “kimlik siyaseti, göçmenlerin sınıfsal talepleri ortaya koymasını engelliyor” dedi.

Göç politikası ve uyum tartışmalarında sıkça dile getirilen “çok kültürlülük” ifadesinden bahseden Prof. Dr. Mediha Göbenli ise göçün edebiyat alanındaki oluşumları ve gelişmeleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

‘Türk göçmenler arasında da farklı göçmen gruplarına karşı ırkçı yaklaşımlar var’

İşçi göçünün insani boyutunun “göçmen işçi” edebiyatında ifadesini bulduğunu belirten Göbenli şöyle devam etti:

“Göç edebiyatı 1980’lerde ilgi görmeye başlıyor. Çok kültürlülüğün uyuma etkisi ele alınıyor. Başlangıçta göçmen işçilerin deneyimlerine, çoğunluk toplumundan dışlanmışlıklarına, ırkçılığa maruz kalmalarına, siyasi haklardan yoksunluklarına, yabancı bir yaşam tarzıyla karşı karşıya gelişlerine, korkularına yer verdiğine vurgu yapılıyor. (..) Yeni kuşak yazarlar ise ‘her türlü çeşitliliğe hoşgörü gösterilmeli’ mottosuyla hareket ederek, daha postmodernist bir yaklaşım sergiliyorlar”.

Sunumlardan sonraki tartışmada, Almanya’daki Türkiyeli göçmenlerin homojen bir grup olarak değerlendirilemeyeceği, politik tercihlerinde de sınıf aidiyetinin belirleyici olduğu konuşuldu.

Patron Türklerin, artık Liberal Parti veya Hıristiyan Demokrat Parti’yi desteklediğinin görüldüğü Duisburg-Essen ve Köln Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, Sosyal Demokratlara olan desteğin %60’dan %35’e düştüğü belirtildi. Bunun yanı sıra Türk göçmenler arasında da farklı göçmen gruplarına karşı ırkçı yaklaşımların ortaya konduğu ifade edildi.

Dinci gericilik, laiklik gibi soruların göçmen örgütlenmelerinde ne kadar etkili olduğuna ilişkin soruya cevaben ise Almanya’nın laiklik konusunda örnek bir ülke olmadığı, kilise vergilerinin devlet tarafından toplandığı, yeri geldiğinde toplumu ayrıştırarak ortak hareket etmenin engellendiği, sonuç olarak dinciliği geriletme gibi bir politikası olmadığı aktarıldı.

Panelin ardından katılımcılar Ruhi Su Dostlar Korosu’nun seslendirdiği türküleri dinlediler.