Almanya´da rekor yoksulluk oranı: 13 milyon kişi yoksulluk içinde yaşıyor

Koronavirüs pandemisiyle birlikte Almanya´daki yoksulluk oranı yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bağımsız sosyal yardım kuruluşlarının önde gelen bir derneğinin yaptığı araştırmaya göre halkın yüzde 16,1´i yoksul sayılıyor. Bu oran 13,4 milyon insana tekabül ediyor.

Ortalama gelirin yüzde 60´ından daha az geliri olanlar yoksul kabul edilirken eyaletler arasındaki dağılımın eşitsizliği de dikkat çekiyor. Endüstrinin gelişkin olduğu Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde ortalama yoksulluk oranı yüzde 12 iken, kalan diğer tüm eyaletlerdeki oran yaklaşık yüzde 18 civarında bulunuyor.

Araştırma yoksulluktan en fazla etkilenen grupların, üç veya daha fazla çocuk sahibi olan aileler, tek ebeveynler, göçmen kökenliler ve işsizler olduğunu gösteriyor.