Avrupa Komünist İnisiyatifi: Temel ihtiyaçlara gelen zamlar sömürü düzeninin sonucu

Avrupa Komünist İnisiyatifi, temel ihtiyaçların zamlanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kış aylarında görülen zamların endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, zamlara neden olan ekonomik krizin gökten inmediği, sömürü ve kâr odaklı sistemin bir sonucu olduğu belirtildi.

Elektrik ve gıda piyasasının, halkın değil, kapitalistlerin çıkarları doğrultusunda işlediği vurgulanan açıklamada, elektrik ve akaryakıt zamlarının diğer üretimleri de etkilediğine işaret edildi.

Açıklamada, emperyalist güçlerin enerji kaynakları ve ulaşım kanallarının kontrolü için rekabete girişmelerinin krizi derinleştireceği kaydedildi.

AB güçlerinin "yeşil kapitalizm" gündeminin yine sermaye doğrultusunda planlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Yeni Yeşil Anlaşması" planının halkın çıkarları ve çevreyi korumaya hizmet etmeyeceği belirtildi.