AKP iktidarı ve patronlar asgari ücrete 'büyük' zam mı yapacak?

AKP iktidarının temsilcileri ve patronlar, yıllardır açlık sınırına terk ettikleri emekçilere yeni vaatlerde bulunmayı sürdürüyor.

Açlığın ve yoksulluğun giderek arttığı bir ortamda asgari ücrete büyük zam yapılacağı iddia ediliyor. Bu iddia hem iktidar hem de patronlar cephesinden geliyor.

Peki, gerçekten "büyük" zam mı geliyor?

soL yazarı Alpaslan Savaş, bugünkü köşe yazısında, asgari ücret tartışmalarındaki tuzağa işaret etti.

Patron örgütlerinin zam açıklamalarını hatırlatan Savaş, "Bu örgütlerin üyeleri, son iki yıl ihracat rekorları kırdı. Üstelik, sadece döviz kurundaki değişim sayesinde, 2020 başından bugüne dolarla yaptıkları satışların TL karşılığı yüzde 65, avro ile satışların yüzde 72 arttı" dedi.

"Sattığın malın TL karşılığı her gün artacak, ücretler dahil TL cinsinden her türlü maliyetin döviz bazında azalacak. Patronların deyimiyle 'kazan kazan', halkın tabiriyle 'bundan iyisi Şam’da kayısı'. Bu arada unutmadan, biliyorsunuz asgari ücret yılda sadece bir kez artıyor…" vurgusunda bulunan Savaş, yazısında emekçiler cephesindeki tabloyu ise şöyle özetledi:

"Şimdi gelin birlikte küçük bir hesap yapalım. Kötü niyetli olmayalım, gerçekten dedikleri gibi asgari ücrete “tarihi zam” yapacaklarını varsayayım ve şu ana kadar dillendirdiklerinin de üzerinde, 4 bin liraya yükselttiklerini kabul edelim.

Ne yapar bizim asgari ücretli kardeşimiz?

Belki eski kiracıdır, belki şansı yaver gitmiş temiz bir bodrum katına yerleşmiştir, bin lira kira verir.

Erdoğan sepetini öyle doldurmuştu, bin liralık market alışverişi yapar. Kaldı 2 bin.

İki çocuk, okul masrafı, cep harçlığı falan. Formül az oyuncak, az gezme, çok ders… Bin lira ile ayı kapatır.

Faturalar var. Elektrik, su, doğalgaz… Gaz pahalı geliyorsa salonun ortasına bir soba, uygun fiyatla birkaç torba da kömürle kış geçirilir. 500 de bunlar tutsa…

Kaldı mı cebinde 500 lira. Artan bu parayla eşinle çık dolaş, sinemaya, tiyatroya git, bir yerde iki lokma bir şey ye, iki duble rakı iç. Rakıya yetmezse, şart değil ayran iç…

Durum böyle sevgili okur. Doluya koysan almaz, boşa koysan dolmaz.

Gıda enflasyonu yüzde 30. En düşük gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 40. Açlık sınırı 3 bin, yoksulluk sınırı 10 bin 75 lira.

Siz ne dersiniz, kaç lira olsun asgari ücret?"

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