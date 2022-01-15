Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yılını kutladı.
NHKM'nin açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
NHKM, Nâzım'ın 120. yaşını kutladı: 'Hayatı yaratanların ve umudun şairi'
NHKM, Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yılını 'Hayatı yaratanların ve umudun şairi Nâzım’ı, eserini ve mücadelesini, sevgiyle, özlemle, yoldaşça selamlıyoruz' sözleriyle kutladı.
Haber Merkezi
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yılını kutladı.
NHKM'nin açıklaması şöyle: