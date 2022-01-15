NHKM, Nâzım'ın 120. yaşını kutladı: 'Hayatı yaratanların ve umudun şairi'

NHKM, Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yılını 'Hayatı yaratanların ve umudun şairi Nâzım’ı, eserini ve mücadelesini, sevgiyle, özlemle, yoldaşça selamlıyoruz' sözleriyle kutladı.

Haber Merkezi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yılını kutladı.

NHKM'nin açıklaması şöyle:

Sürüyor: Yokluk, yoksulluk, açlık, ölesiye çalışma, işsizlik, sefalet, oysa geride kalabilirdi pekâlâ…

Bitmedi: Savaşlar, işgaller, zorbalık, zulüm, bitebilirdi…

Hâlâ karanlıktayız: Bağnazlık, yobazlık, cehalet, kokmuş karanlık, silinebilirdi oysa…

Çünkü açlık da, ölesiye çalışma da, zulüm de, karanlık da bir tek şeye hizmet ediyor:

Hayatı yaratanlar, güçlerinin farkına varmasın, kol kola giremesin, patronlar istedikleri gibi çalıp oynasın, diye bütün bunlar.

Nâzım, hayatı yaratanların şairiydi. Büyük bir enerji ve yaratıcılıkla, aklıyla, yüreğiyle, emeğiyle hayatı yaratanların, kendi güçlerinin farkına varmasını sağlamaya uğraşıyordu.

İnsan yerine konmayan emekçi halka, yarınları kuracak gençliğe, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, tüm emeğiyle geçinenlere sesleniyordu:

“Bu dünya öküzün boynuzlarında değil, ellerinizin üzerinde yükseliyor!”

Ölesiye çalışma da, salgın da, ekonomik kriz de, doğanın talanı da, savaşlar da, hepsi aynı doğrultuyu gösteriyor:

Elleri toprağa basıp, doğrulma zamanıdır!

Umut, buradadır.

NHKM olarak, 120. doğum gününde, hayatı yaratanların ve umudun şairi Nâzım’ı, eserini ve mücadelesini, sevgiyle, özlemle, yoldaşça selamlıyoruz.

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Meristä Kaunein, Jag Her Drømt Om Min | Nâzım Hikmet 120 Yaşında!