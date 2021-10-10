Bazı soruları cevaplamak oldukça zordur. Hatta bazen imkânsızlaşır. Hayatımızın belli uğraklarında kendimize sayısız kez sorduğumuz sorulardır bazıları. Cevap aramak şöyle dursun, sesli dile getirmek bile zor olabilir. Olivier de Solminihac’ın sorduğu soru gibi: “Neye Benzer Gelecek?”

Çocuklar düşündüğümüzden daha entelektüel varlıklardır. Bunu artık daha fazla insan biliyor ve öğrenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 3 yaşlarında başlayan ve amansızca devam eden “Bu ne?” sorusu ilk entelektüel sorudur diyebiliriz. Evet, sadece iki heceden oluşan bu soru kalıbına verilen basit cevaplar, genellikle sorunun entelektüel derinliğini karşılamazlar. Lambaya dönük “Bu ne?” sorusu, “Lamba” diye cevaplanabilir ama çocuğun sorduğu ve merak ettiği şey, ışığın bizzat kendisidir. Saate yöneltilen aynı soru, tik tak seslerinden kaynaklanabilir ama zamanın nasıl bir şey olduğudur asıl merak duyulan. Yani daha derinde hissettirir kendisini merak.

Gelecekte ne olacağı, çevresinin nasıl değişeceği, kendi bedeninin neye dönüşeceği özel bir merak konusudur. “Yarın ne olacak?” diye kelimelere dökülen ve cevaplanması için yarından daha fazlasına ihtiyaç duyulan bir sorudur bu.

“Neye Benzer Gelecek” kitabında sekizinci yaş gününde kendinin ve geleceğinin farkına varan yavru kurt Lukas’ı merakı yollara düşürür: Kimim ben? Ve Gelecekte ne olacak?

Duvara astığı sekizinci fotoğrafın öncekilerden çokça farklı olduğu ve bundan sonrakilerin daha da farklı olacağı bilincine yansır. “En iyi cevaplar yollarda bulunur” diye düşünür ve düşer gecenin karanlığına.

Karşısına çıkan “astrolog tavşan” yıldızların ve doğum tarihinin onu “o” yaptığını söyler. Onun bir “balık” olduğunu söylemesi biraz gariptir ve kafası karışır küçük kurdun. Yol, sorularla devam eder. “Toplumbilimci” Tilki’nin ve “kötümser” Baykuşların kehanetleri de kafa karıştırmaktan başka işe yaramaz.

Küçük kurt Lukas’ın yol boyunca sorduğu “Ben kimim?” ve “Gelecekte ne olacak?” soruları hayatımız boyunca her uğrakta sorduğumuz ve soracağımız sorulardır. Ne yıldızlara ne kehanetlere ne de tek başına tesadüflere bağlanabilir. Kim olduğumuz / olacağımız ve gelecekte bizi bekleyen yarınlarımız kendi ellerimizde şekillenir. Yürüdüğümüz yollar, kurduğumuz dostluklar, deneyimlerimiz ve çabamız...

Lukas, yolun sonunda bir köstebekle karşılaşır. Başkalarını elbette dinlemesi gerektiğini ama çok da kulak asmamasını öğütler. Ne de olsa 8 yaşındaki kurt yavrusu Lucas biriciktir.

Geleceği kimse bilemez ama işte karlarla kaplı bembeyaz orman kokusunu ve izlerini bırakması için Lukas’ı beklemektedir. Yalnızca ona ait izler ve kokular. Onu tanıtan, hatırlatan izler.

Bazı sorular asla kesin olarak cevaplanamaz. İyi ki de öyledir.

Gelecek, sorulardan vazgeçmeden bembeyaz sayfaları dolduran çocukları bekliyor olacak.