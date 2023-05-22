New York'taki Türkevi'ne saldırı oy verme işlemlerini etkilemeyecek

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, sabaha karşı Türkevi'ne yönelik saldırıda sadece hasar meydana geldiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.

Özgür, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başkonsolos Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle Türkevi'nin Konsolosluk giriş kapıları ve camlarına vurma suretiyle zarar verdiğini kaydetti.

Saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ve 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık" ifadelerini kullandı.

Özgür, olayda yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

'Oy verme işlemi etkilenmeyecek'

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söyledi.

Türkevi'ndeki sandıkların 24 Mayıs'a kadar açık olacağını ifade eden Özgür, "Türkevi'ndeki sandıklar bugün olağan şekilde saat 08.00 itibarıyla açılmış ve vatandaşlarımız oylarını kullanmaya devam etmektedirler" diye konuştu.

'Güvenlik kulübesi tahsis edilmesini talep etmiştik'

Özgür, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkevi binası yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur."

Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.