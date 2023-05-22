New York'taki Türkevi saldırıya uğradı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

CHP'li Özcan: Kim olduğunu tahmin ediyoruz

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, saldırıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "O vandalların az çok kim olduğunu tahmin ediyoruz da… azıcık adam olsalar bizler ordayken gelirlerdi" ifadelerini kullandı.