New York’ta çalışan öğrencilerin grevine Danny DeVito’dan destek

Columbia Üniversitesi’ndeki öğrenci sendikasının grevi 6. haftasına girerken, ünlü sanatçı Danny DeVito, greve destek mesajı yayımlandı.

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ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde çalışan öğrenciler, iş garantilerinin gasp edilmesine karşı yaklaşık 1,5 ay önce grev kararı almıştı.

Üniversite yönetiminin bu yıl çalışan işçilerin baharda işten atılabileceği kararını takiben Student Workers of Columbia adlı sendika kampüse grev kararını asmıştı.

Bu gelişme üzerine üniversite yönetimi greve çıkan öğrenci işçileri kara listeye aldı.

Üniversite yönetiminin dün öğrencilerine attığı e-postada, greve devam eden öğrenci işçilerin baharda iş bulamayacakları belirtildi.

Yaklaşık 3 bin yüksek lisans ve lisans öğrencisinin üye olduğu sendika, kampüsü tamamen kapatmış durumda. Üniversite'de şu an fiili olarak ders işlenmiyor.

ABD’nin özel üniversite sisteminde, üniversitede çalışmak öğrencilerin yüksek öğretime devam edebilmeleri için sınırlı seçeneklerinden birisi.

Öğrenci işçiler iş garantisine ek olarak daha iyi maaşlar, sendika hakkının tanınması, genişletilmiş sağlık sigortası ve taciz ve ayrımcılığa karşı daha fazla koruma talep ederken ünlü sanatçı Danny DeVito da grevdeki öğrencilerden yana tutumunu açıkladı.

Emekçilerden yana tutumuyla bilinen DeVito, New York’un hâlâ bir sendika kenti olduğunu söylerken sosyal medya üzerinden “Sonsuza dek dayanışma. Emeğe saygı gösterin. Öğrenciler birlikte güçlü” paylaşımında bulundu.

Öte yandan dün gerçekleşen dayanışma eylemine, New York Üniversitesi, Fordham Üniversitesi ve New York Şehir Üniversitesi'nden öğrenci işçi sendikalarının, öğretim üyelerinin ve işçi sendikalarının katılımıyla grev başladığından bu yana en büyük miting gerçekleşmiş oldu.

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