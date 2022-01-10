New York'ta apartman yangınında 19 kişi öldü

New York Bronx'ta bir binada yangın çıktı, çok sayıda apartman sakini mahsur kaldı.

Sputnik'in haberine göre, New York Belediye Başkanı Eric Adams, yangında aralarında çocukların da olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu belirtti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri" ifadesini kullandı.