Kılıçdaroğlu'ndan 'Selçuk Bayraktar' çıkışı: Hiçbir tereddüdüm yok

HaberTürk'te dün akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek adlı programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a ilişkin de açıklamada bulundu.

Hükümet değişikliği durumunda savunma sanayisine destek olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Belki ilk kez burada söyleyeceğim, damat damat olmadan önce onların İkitelli'deki fabrikasını gezen benim. Baba Allah rahmet eylesin, hayattaydı. Bir akademisyen arkadaşımla gittim. Benim gelmemi istemişlerdi" derken, sözlerine şöyle devam etti:

"Güzel bir kahvaltı sofrası vardı. Ekranda İHA'ların nasıl başarılı olduklarını gösterdiler. Belli şikayetleri vardı, yardımcı olmamı istediler. Ben de kendilerini kutladım. Çok iyi ekipleri vardı. Daha sonra evlilik oldu. Tabii Allah mutlu etsin. Gelişmesini isterim, büyümesini isterim, iyi yatırım yapmasını isterim. Bir insan teknoloji, yazılım konusunda önemli hamleler yapıyorsa desteklemek lazım. Onun siyasi görüşü önemli değildir. Hiçbir tereddüdüm yok. ASELSAN'da ciddi yetişmiş eleman kaybımız oldu. Büyük kısmı Hollanda'ya gitti daha iyi paralar verildiği için."