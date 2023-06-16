Nevşehir'de şüpheli ölüm: Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de saat 10.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi bulunan altı katlı binanın en üst katında meydana gelen olaya göre, evde yalnız bulunan evli ve iki çocuk annesi 45 yaşındaki Zeliha Usalan, henüz bilinmeyen bir nedenle oturma odasındaki pencereden zemine düştü.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Usalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.