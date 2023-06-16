Ankara'da silahla vurulan 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti: Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Ankara Barosu'na kayıtlı 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun, Kadın Destek Uygulamasına (KADES) çağrı gönderilen rezidansın bulunduğu kattaki asansör kapısında silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bulunan bir rezidanstan KADES'e gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etti. Bu sırada söz konusu adresten 112'yi telefonla arayan bir kişi, kız arkadaşının silahla intihar ettiğini bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatar halde buldu. Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Coşğun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erkek arkadaşı gözaltına alındı

İhbarın geldiği evde yapılan incelemede, yatak odasında kan izleri tespit edildi. Olayda kullanılan silah da yorganın arasında bulundu.

Polis, olayın ardından Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B'yi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı ifadesinde, olayın intihar olduğunu öne sürdü. Yaklaşık bir aydır söz konusu evde kaldıklarını belirten Muhammet B, banyoda bulunduğu sırada odadan silah sesi geldiğini, yatakta yaralı gördüğü Coşğun'u kucağına alıp asansörün önüne kadar getirdiğini ve 112 ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (AA)