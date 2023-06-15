Nefes Balkan'ı öldüren sanığa indirimsiz müebbet hapis

2021’de Kocaeli’nde sevgilisi olduğu iddia edilen Tuhan Türker'in öldürdüğü trans kadın Nefes Balkan’ın ölümüne ilişkin davada, Türker'e 'kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre; olay, 6 Ekim 2021 gecesi, İzmit ilçesinin Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Balkan, 33 yaşındaki Tunahan Türker ile tartıştığı sırada evinin 5. katındaki pencereden şüpheli şekilde düştü. Hastaneye kaldırılan Balkan, yaşamını yitirdi, Tunahan Türker ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin incelemede evde bazı eşyaların hasar gördüğü belirlenince arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Adliyeye sevk edilen Türker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nefes Balkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili Tunahan Türker'in yargılanmasına, bugün Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Tunahan Türker, hayatını kaybeden Nefes Balkan'ın ailesi ve arkadaşları ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada sanık Tunahan Türker’in cezaevinden yazdığı ve Nefes Balkan’ın 80 kilogram olması sebebiyle tek başına balkondan atamayacağı yönündeki savunması okunarak, tartışıldı. Balkan’ın ailesinin avukatları, savunmaya itibar edilmemesi gerektiğini ve indirim uygulanmaksızın ceza verilmesini talep etti.

Mahkeme, tarafların savunmaları, tanık ifadeleri ve toplanan deliller ışığında sanık Tunahan Türker’in Nefes Balkan’a karşı 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirerek, indirim yapılmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.