Erbakan LGBT'leri hedef aldı: 'Sapkınlığın önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz'

Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, LGBT'leri hedef alarak,"Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz" dedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Erbakan, ailenin yeni nesillerin sağlıklı nesiller olması için temel şart olduğunu iddia etti.

Erbakan'ın, konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Aileyi korumak için de Batı'dan, Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki düzenlemelerin ıslah edilmesi gerekir. Yine ailenin, nesillerin korunması için eğitim sisteminin, müfredatın ıslah edilmesi gerekir. Eğitim sisteminin, müfredatın, ahlak ve maneviyat öncelikli bir şekilde yapılandırılması lazım. Ahlaki ve manevi olgunluğun, kalkınmanın en önemli şartı olan aile müessesesinin korunması lazım. Aynı zamanda medyadaki aile yapımıza aykırı, ahlakı ifsat eden yayınların da ıslah edilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım. Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz."