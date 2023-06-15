Kadıköy Kaymakamlığı LGBT'lerin 'çay etkinliğini' yasakladı

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin kafelerde düzenlediği İngilizce konuşanlara yönelik 'Tea&Talk' etkinliği Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

KaosGL’de yer alan habere göre yasaklama kararı, çay etkinliğinin yapılacak kafeye tebliğ edildi.

Lambdaistanbul LGBTİ+ Derneği, yasak kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Yıllardır sorunsuz şekilde yaptığımız tea&talk etkinliğimiz bu sefer yasaklandı. Ancak absürt yasaklarıyla bizi engelleyebileceklerini sananlar yanılıyorlar. Lambdaistanbul organizesinde bu seferlik ekranlarımızın başında buluşup çay içip sohbet ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.

Film gösterimini polis basmıştı

Kadıköy Kaymakamlığı, 7 Haziran’da BEKSAV’da “Pride” filminin izlenmesini de yasaklamış ve film gösterimi öncesinde BEKSAV’a baskın yapan polisler, izleyicileri gözaltına almıştı.

Ankara’da geçtiğimiz günlerde ODTÜ’de düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etmişti. İzmir’de ise Onur Ayı pikniği yasaklanmıştı.